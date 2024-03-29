У послугах іспанського фахівця зацікавлено кілька топ-клубів Європи.
Хабі Алонсо, Getty Images
29 березня 2024, 09:26
Головний тренер Баєра Хабі Алонсо може продовжити очолювати леверкузенський клуб, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, 42-річний іспанець продовжить роботу з німецькою командою до кінця наступного сезону.
Нагадаємо, останнім часом Алонсо пов'язували з Ліверпулем, Барселоною та Баварією.
Алонсо очолив Баєр у 2022 році. Після 26 турів Баєр набрав 70 очок та впевнено очолює німецьку Бундеслігу, випереджаючи Баварію на 10 балів.