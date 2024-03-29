Головний тренер Баєра Хабі Алонсо може продовжити очолювати леверкузенський клуб, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, 42-річний іспанець продовжить роботу з німецькою командою до кінця наступного сезону.

Нагадаємо, останнім часом Алонсо пов'язували з Ліверпулем, Барселоною та Баварією.

Алонсо очолив Баєр у 2022 році. Після 26 турів Баєр набрав 70 очок та впевнено очолює німецьку Бундеслігу, випереджаючи Баварію на 10 балів.