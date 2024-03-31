Німеччина

"Фармацевти" продовжили свою безпрограшну серію.

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо висловився про важку перемогу над Гоффенгаймом (2:1) в рамках 27-го туру німецької Бундесліги. Цитує 42-річного фахівця офіційний сайт Бундесліги.

"Для нас це була дуже важка та напружена гра. У першому таймі ми мали деякі проблеми з контролем певних етапів.

Гол Роберта Андрича став ключовим моментом, завдяки цьому був створений переможний іспульс, який ми демонструємо впродовж всього сезону.

Ми завжди боремося до кінця. Це наша візітівка, відмінна риса. Я дуже пишаюся своєю командою", — заявив Алонсо.