Німеччина

Легенда Баварії прокоментував стан захисника мюнхенців.

Канадський фланговий захисник мюнхенської Баварії Альфонсо Девіс наразі є чи не найбільш обговорюваним гравцем у німецькому футболі, оскільки в нього є всі перспективи опинитись у мадридському Реалі цього літа.

Утім, наразі "бланкос" не виявляють бажання платити за 23-річного виконавця трансферну вартість, яку хоче отримати Баварія, тому тривають перемовини щодо можливого продовження контракту футболіста з його нинішнім клубом.

На тлі цього минулими вихідними Девіс провів просто жахливий матч проти дортмундської Боруссії, у якому Баварія програла принциповому супернику на власному полі вперше за дуже тривалий час.

Проблема форми Альфонсо є настільки значущою, що не залишилась осторонь уваги навіть такої суперзірки минулого мюнхенців, як Лотар Маттеус.

"Сучасний Альфонсо Девіс — це тінь самого себе, його розум затуманений.

Деяких гравців також потрібно час від часу "заохочувати". Дружня розмова з тренером при цьому має відбуватися за межами поля — як це робив Улі Генесс. Юпп Гайнкес, Оттмар Гітцфельд чи Удо Латтек свого часу в минулому.

Причини кризи цього гравця полягають у останніх кількох місяцях життя клубу, а не в складних розмовах і переговорах з його агентом протягом останніх кількох тижнів", — заявив колишній футболіст Баварії.

Девіс у цьому сезоні зіграв 32 матчі, забив один гол та віддав три гольові передачі.