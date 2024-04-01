Німеччина

Іспанського фахівця в Мюнхені поки, що не буде.

Спортивний директор мюнхенської Баварії Макс Еберль висловився про рішення Хабі Алонсо залишитися в леверкузенському Баєрі. Його слова наводить Bayern & Germany.

"Рішення Хабі залишитися в Баєрі ніяк не вплинуло на мене, оскільки ми вже давно розглядали інші кандидатури.

Хабі – гідна людина. Я знав його ще, коли працював у Гладбасі і вів із ним переговори, тоді він очолював другу команду Сосьєдаду. Для мене було з самого початку очевидно, що він не залишить Леверкузен", — заявив німецький функціонер.