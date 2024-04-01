Німеччина

Всі здивуються, якщо це правда.

Спортивний директор мюнхенської Баварії Макс Еберль прокоментував чутки, які пов'язують головного тренера збірної Австрії Ральфа Рангніка з посадою керманича "рекордмайстер". Цитує 50-річного німця Bayern & Germany.

"Це така ж правда, як і те, що Антоніо Конте, мабуть, надсилає списки цікавих для нас гравців. Ви можете бачити, наскільки дивні ці заголовки. У будь-якому разі я не буду коментувати імена, я цим не займаюся.

У нас є ідеї, чіткі ідеї. У Крістофа Фройнда, у мене й у клубу. Зараз ми намагаємося реалізувати їх якомога швидше.

Я знаю одне: Баварію очолить людина, яка повіністю цього заслуговує", — заявив Еберль.