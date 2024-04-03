Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Німеччини, що відбувся 2 квітня 2024 року.
Саарбрюкен — Кайзерслаутерн, getty images
03 квітня 2024, 09:59
У рамках півфіналу Кубка Німеччини Саарбрюкен із третього дивізіону на власному полі поступився Кайзерслаутерну з другої Бундесліги.
Гості відправили у ворота суперника два "сухих" м'ячі, здобувши путівку до вирішального раунду турніру.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Саарбрюкен — Кайзерслаутерн у півфінальному матчі Кубка Німеччини-2023/24:
Саарбрюкен — Кайзерслаутерн 0:2
Голи: Ріттер 53, Туре 75
Саарбрюкен: Шрайбер, Тельке, Бедер, Цайц (Біада, 78), Гаус (Ді Мікеле Санчес, 67), Ріццуто, Рабіхич (Уаферро, 86), Зонтаймер (Цівея, 67), Наїфі (Штеле, 67), Кербер, Брюнкер
Кайзерслаутерн: Гіммельманн, Туре, Ельведі, Томіак, Пухач, Ціммер (Ронштадт, 78), Редондо (Опоку, 31), Ріттер, Калоч, Ніхьюс, Ганслік (Стоїлкович, 67)