Німеччина

"Червоні" перебувають у пошуках нового керманича на заміну Томасу Тухелю.

Напередодні у ЗМІ з'явилася інформація про те, що мюнхенська Баварія прагне призначити поточного керманича збірної Австрії Ральфа Рангніка на посаду головного тренера першої команди, оскільки Томас Тухель залишить клуб наприкінці сезону.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, Рангнік дійсно був одним із тих спеціалістів, з яким у керівництва "червоних" була зустріч щодо можливого працевлаштування, проте німець не є фаворитом на цю посаду.

За інформацією джерела, пріоритетними варіантами для Баварії залишаються Юліан Нагельсманн зі збірної Німеччини та Роберто Де Дзербі з Брайтона.

Зазначається, що Нашельсманн готовий повернутися до Мюнхена "за певних обставин", тоді як Де Дзербі також готовий прийняти новий для себе виклик. Переговори з обома фахівцями тривають.