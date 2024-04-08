Німеччина

В команді хочуть запросити іншого наставника.

Бохум звільнив Томаса Леча та його помічника Яна Фіссера — повідомляє журналіст Флоріан Платтенберг.

Рішення буде оголошено протягом дня. Щодо потенційного наступника наразі немає інформації.

У складі німецької команди Томас працював з 2022 року. Завдяки його роботі Бохуму вдалося зберегти прописку у Бундеслізі, але зараз результати клубу не є вдалими.

Наразі колектив знаходиться лише на 15 місці у таблиці.