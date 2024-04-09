Україна

Ступінь серйозності пошкодження хавбека дніпрян наразі невідома.

Наразі проходить поєдинок 23 туру української Прем'єр-ліги, в якому Дніпро-1 приймає луганську Зорю.

Вже на третій хвилині стався неприємний момент на полі, під час якого на рівному місці ушкодження отримав півзахисник дніпрян Олександр Піхальонок.

За кілька хвилин футболіст збірної України був замінений на Олега Очеретька.

Цього сезону Піхальонок провів 29 матчів, у яких забив шість голів та віддав шість асистів.

На Football.ua доступна текстова онлайн-трансляція матчу Дніпро-1 – Зоря.