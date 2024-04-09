Португальський захисник поділився своїми думками про майбутній чемпіонат Європи.
Діогу Далот, Getty Images
09 квітня 2024, 13:26
Захисник Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Діогу Далот розповів про очікування чемпіонату Європи, який пройде влітку у Німеччині.
"Вірю, що у нас команда, яка принесе багато радості португальцям. Але ми знаємо, що протягом багатьох років ми завжди очікували чогось великого, очікування завжди високі. Незалежно від того, чи є у нас найкращий склад.
На даний момент у нас хороша, сильна та якісна команда. Хочемо пройти якнайдалі і спробувати виграти чемпіонат Європи. Але ми знаємо, що нам доведеться боротися і страждати. Сподіваюся, португальці з нами святкуватимуть та страждатимуть.
Ярлики фаворитів завжди існуватимуть. Не люблю їх вішати на себе, не робитиму цього і зі своєю командою. В нас сильна команда? Так. Чи маємо достатньо якостей, щоб виграти чемпіонат Європи? Так.
Тепер, щоб це сталося, нам потрібно зробити багато маленьких кроків і добре підготуватися. Ми маємо бути рішучими у важливі моменти. Що ми можемо контролювати – найкраща підготовка. Ми вже показали позитивні ознаки гри", — наводить слова Далота Record.
Нагадаємо, на груповій стадії Євро-2024 Португалія зіграє проти Чехії, Туреччини та Грузії.