Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Португальський захисник поділився своїми думками про майбутній чемпіонат Європи.

Захисник Манчестер Юнайтед та збірної Португалії Діогу Далот розповів про очікування чемпіонату Європи, який пройде влітку у Німеччині.

"Вірю, що у нас команда, яка принесе багато радості португальцям. Але ми знаємо, що протягом багатьох років ми завжди очікували чогось великого, очікування завжди високі. Незалежно від того, чи є у нас найкращий склад.

На даний момент у нас хороша, сильна та якісна команда. Хочемо пройти якнайдалі і спробувати виграти чемпіонат Європи. Але ми знаємо, що нам доведеться боротися і страждати. Сподіваюся, португальці з нами святкуватимуть та страждатимуть.

Ярлики фаворитів завжди існуватимуть. Не люблю їх вішати на себе, не робитиму цього і зі своєю командою. В нас сильна команда? Так. Чи маємо достатньо якостей, щоб виграти чемпіонат Європи? Так.

Тепер, щоб це сталося, нам потрібно зробити багато маленьких кроків і добре підготуватися. Ми маємо бути рішучими у важливі моменти. Що ми можемо контролювати – найкраща підготовка. Ми вже показали позитивні ознаки гри", — наводить слова Далота Record.

Нагадаємо, на груповій стадії Євро-2024 Португалія зіграє проти Чехії, Туреччини та Грузії.