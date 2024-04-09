Україна

Футболіст вибув на деякий час.

Нападник Полісся Пилип Будківський зазнав ушкодження в ігровому епізоді матчі 23 туру Української Прем’єр-Ліги проти закарпатського Минаю (3:2). В боротьбі за ігровий м’яч Пилип та захисник суперників зіштовхнулись головами.

В результаті ушкодження Пилип Будківський був каретою швидкої допомоги доправлений до лікарні де пройшов додаткове обстеження — комп’ютерну томографію. Пилип отримав перелом гайморової кістки на обличчі, повідомляє офіційний сайт клубу.

Терміни відновлення гравця поки невідомі.

Нагадаємо, тиждень тому Полісся вилетіло із півфіналу Кубка України від Ворскли. Будківський не реалізував пенальті в основний час.