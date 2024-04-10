Німеччина

У німецького вінгера м'язова травма.

Вінгер мюнхенської Баварії Серж Гнабрі отримав травму у першому матчі з Арсеналом (2:2) у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Про це повідомляє Sky Sports.

Після гри головний тренер клубу Томас Тухель заявив, що Серж пошкодив підколінне сухожилля.

За інформацією джерела, відновлення 28-річного німця триватиме близько двох-трьох тижнів.

Зазначимо, що це вже не перша травма футболіста цього сезону — до цього він вилітав з ладу через перелом передпліччя, м'язову травму та хворобу. На його рахунку 18 пропущених матчів.

Цього сезону Гнабрі провів 17 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав один асист.