У німецького вінгера м'язова травма.
Серж Гнабрі, Getty Images
10 квітня 2024, 18:47
Вінгер мюнхенської Баварії Серж Гнабрі отримав травму у першому матчі з Арсеналом (2:2) у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Про це повідомляє Sky Sports.
Після гри головний тренер клубу Томас Тухель заявив, що Серж пошкодив підколінне сухожилля.
За інформацією джерела, відновлення 28-річного німця триватиме близько двох-трьох тижнів.
Зазначимо, що це вже не перша травма футболіста цього сезону — до цього він вилітав з ладу через перелом передпліччя, м'язову травму та хворобу. На його рахунку 18 пропущених матчів.
Цього сезону Гнабрі провів 17 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав один асист.