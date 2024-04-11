Німеччина

Іспанський тренер Баєра Хабі Алонсо вважає, що зараз не слушний момент для відходу.

Баварія та Ліверпуль вели боротьбу за Хабі Алонсо, але іспанський наставник Баєра вирішив відмовити обом клубам та залишився очолювати "фармацевтів". Фахівець озвучив причину свого рішення.

"Було багато причин. Через рік ми збудували команду з прекрасним духом. Сезон поки що проходить відмінно, і, звичайно, ми хочемо продовжувати в тому ж дусі. Я відчував себе частиною цього.

Після одного сезону мені здалося, що це не зовсім слушний момент для відходу, тому я вирішив залишитися", — відповів Алонсо.

Раніше повідомлялося, що Реал планує призначити Хабі Алонсо головним тренером влітку 2025 року.