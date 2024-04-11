Німеччина

Англієць сподівається виграти клубний трофей в Мюнхені.

Нападник мюнхенської Баварії Гаррі Кейн висловився про своє майбутнє. Цитує зіркового англійця Sky Sports.

"Мені дуже подобається мій досвід у Німеччині. Це був крок, який був необхідний моїй кар'єрі, щоб отримати новий стимул, новий виклик, нове оточення, і я дуже радий, що зробив його.

Моє майбутнє — у Баварії. У мене чотирирічний контракт. Я щасливий і сподіваюся, що в цьому сезоні мені вдасться зробити щось особливе. Якщо ні, то влітку я буду готовий спробувати знову", — заявив Кейн.

Цього сезону Гаррі Кейн ввідіграв за Баварію 38 матчів, забив 39 голів та віддав 12 результативних передач.