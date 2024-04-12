Німеччина

На даний момент воротар буде виступати в оренді у Штутгарті.

Александер Нюбель продовжив угоду з Баварією і далі буде виступати у Штутгарті протягом як мінімум двох сезонів — повідомляє офіційний сайт Штутгарта.

Новий контракт воротаря буде до 2029 року, а оренда до 2026 року. Також Баварія матиме можливість перервати її у 2025 році у випадку, якщо вона буде розраховувати на Александера у Мюнхені.

До складу команди Нюбель перейшов у 2020 році. Втім, стати основним йому не вдалося, тому він переходив у оренди до різних клубів, в тому числі до Штутгарта. У колективі Себастьяна Генесса, який зараз йде у четвірці в Бундеслізі, голкіпер є одним з лідерів.

Цього сезону 27-річний гравець провів 29 матчів в усіх можливих турнірах.