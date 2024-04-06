У рамках двадцять восьмого туру німецької Бундесліги-2023/24 Боруссія (Дортмунд) приймала Штутгарт на Вестфаленштадіоні.

Протягом першого тайму зустрічі команди не зуміли порадувати глядачів голами. У другій половині поєдинку відкрити рахунок вдалося гостям — голом відзначився Гірассі. "Швабам" вдалося втримати мінімальну перевагу, а завдяки здобутим трьом очкам вони наздогнали Баварію у турнірній таблиці.

Боруссія (Дортмунд) — Штутгарт 0:1
Гол: Гірассі, 64

Боруссія (Дортмунд): Кобель — Р'єрсон (Ройс, 81), Гуммельс, Шлоттербек, Матсен (Мукоко, 81) — Забітцер (Байно-Гіттенс, 72), Джан, Брандт (Нмеча, 65) — Санчо, Фюллькруг (Алле, 81), Адеємі

Штутгарт: Нюбель — Вагноман (Стергіу, 46), Каразор, Іто, Міттельштедт — Левелінг (Сілас, 85), Мійо (Дауд, 86), Штіллер, Фюріх (Чон, 68) — Гірассі, Ундав (Штенцель, 90)

Попередження: Брандт, Адеємі — Штіллер, Мійо, Каразор, Нюбель