Завершився сьомий поєдинок 28 туру чемпіонату Німеччини.
Боруссія (Дортмунд) - Штутгарт, Getty Images
06 квітня 2024, 21:36
У рамках двадцять восьмого туру німецької Бундесліги-2023/24 Боруссія (Дортмунд) приймала Штутгарт на Вестфаленштадіоні.
Протягом першого тайму зустрічі команди не зуміли порадувати глядачів голами. У другій половині поєдинку відкрити рахунок вдалося гостям — голом відзначився Гірассі. "Швабам" вдалося втримати мінімальну перевагу, а завдяки здобутим трьом очкам вони наздогнали Баварію у турнірній таблиці.
Боруссія (Дортмунд) — Штутгарт 0:1
Гол: Гірассі, 64
Боруссія (Дортмунд): Кобель — Р'єрсон (Ройс, 81), Гуммельс, Шлоттербек, Матсен (Мукоко, 81) — Забітцер (Байно-Гіттенс, 72), Джан, Брандт (Нмеча, 65) — Санчо, Фюллькруг (Алле, 81), Адеємі
Штутгарт: Нюбель — Вагноман (Стергіу, 46), Каразор, Іто, Міттельштедт — Левелінг (Сілас, 85), Мійо (Дауд, 86), Штіллер, Фюріх (Чон, 68) — Гірассі, Ундав (Штенцель, 90)
Попередження: Брандт, Адеємі — Штіллер, Мійо, Каразор, Нюбель