Німеччина

Українець проводить потужний сезон.

Мюнхенська Баварія зацікавлена у підписанні воротаря мадридського Реала Андрія Луніна. Про це повідомляє Defensa Central.

За інформацією джерела, керівництво німецького клубу не забуло про важку травму 38-річного Мануеля Ноєра, тому вже шукають йому заміну, а 25-річного українця вважають найкращим для цього варіантом.

Зазначається, що Баварія хоче підписати нового воротаря до літа 2025 року — тоді ж закінчується контракт Луніна з "вершковими". Щоб українець не пішов із команди безкоштовно, кекрівництво мадридського клубу вже зараз намагається продовжити з ним трудову угоду, оскільки зацікавленість є з боку не тільки Баварії, а й інших європейських топ-клубів.

Цього сезону Андрій Лунін відіграв за Реал 25 матчів, пропустив 22 м'ячі та зібрав 11 "clean sheets".