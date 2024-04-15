Німеччина

"Фармацевти" проводять блискучий сезон.

В рамках 29-го туру леверкузенський Баєр розбив бременський Вердер (5:0) та вперше в своїй історії став чемпіоном Німеччини.

Завдяки цій "золотій" звитяги, "фармацевти" довели свою безпрограшну серію у всіх турнірах до 43 матчів.

Востаннє команда Хабі Алонсо програвала Бохуму (0:4) 27-го травня 2023 року в заключному турі німецької Бундесліги минулого сезону. Таким чином Баєр повторив рекордну безпрограшну серію в історії топ-5 ліг Європи. Раніше протягом 43-х матчів у 2011-2012 роках не програвав туринський Ювентус під керівництвом Антоніо Конте.

Щоб встановити новий рекорд, леверкузенському клубу треба не програти лондонському Вест Гему у рамках другого матчу 1/4 фіналу Ліги Європи. Гра відбудеться 18-го квітня, о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що Баєр побив рекорд Баварії.