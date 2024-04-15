Німеччина

Керманич "бундестім" не оминув цю велику подію.

Головний тренер збірної Німеччини Юліан Нагельсманн привітав леверкузенський Баєр з першим чемпіонським титулом в історії клубу. Цитує німецького фахівця офіційний сайт Німецького футбольного союзу.

"Вітаю цю команду, її тренерський штаб та загалом клуб із першим чемпіонським титулом в історії. Леверкузенський Баєр був найкращим у цьому сезоні і повністю заслужив цей титул. Чітко видно почерк Хабі Алонсо: гравці стали єдиним цілим, тактично дисциплінованішими, фізично сильнішими та водночас гнучкішими й креативнішими в матчах.

Те, що зробила ця команда, потрібно вважати доказом того, наскільки важливо поєднувати майстерність та ментальність. Я особливо радий тому, що гравці збірної зіграли величезну роль у цьому успіху. Він, без сумнівів, має надихнути їх у матчах Євро-2024 цього літа. Все це має піти збірній тільки на користь", — заявив Нагельсманн.