Німеччина

Football.ua представляє прев'ю до матчу 30 туру чемпіонату Німеччини, який пройде 21 квітня і розпочнеться о 18:30.

У рамках 30-го туру німецької Бундесліги на нас чекає протистояння Боруссії Дортмунд та Баєра. Поєдинок може бути достатньо непередбачуваним.

БОРУССІЯ ДОРТМУНД — БАЄР

НЕДІЛЯ, 21 КВІТНЯ, 18:30. ВЕСТФАЛЕНШТАДІОН, ДОРТМУНД. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Боруссія Дортмунд матиме важливий етап сезону у Бундеслізі. Вона може збільшити своє відставання від топ-4, що поставить під загрозу її участь у Лізі чемпіонів у наступному сезоні, якщо програє Баєру і зіграє гірше Лейпцига у наступних турах. Наразі невідомо, чи точно Німеччина отримає 5 команду у головному єврокубку, тому необхідно намагатися виграти матчі з серйозними суперниками з числа лідерів.

Матч між німецькими півфіналістами єврокубків має бути цікавим. Боруссія вийшла до півфіналу Ліги чемпіонів, а Баєр — Ліги Європи. Їхній осінній поєдинок завершився внічию, а Едін Терзич продемонстрував, що його команда може створювати проблеми супернику. Компактність у захисті і гра у перехідних фазах майже принесли колективу успіх на Бай-Арені. Зараз важко сказати, як саме відбудеться дана зустріч. Баєр вже гарантував собі чемпіонський титул, а Дортмунд набрав непогану форму і виглядає цікавіше, ніж в першому колі. Більше того, у Бундеслізі Боруссія набирає залікові бали вдома гірше, ніж на виїзді, що є дещо унікальним у цьому випадку.

Баєру немає різниці, де грати. У кожному матчі він намагається грати у домінуючому стилі, а навіть якщо не вдається встановити комфортну різницю у рахунку забиває голи на завершальних етапах зустрічей.

Буквально кілька сезонів тому матчі цих команд були сповнені голами, але у попередніх зустрічах це почало змінюватися. Попередні 3 матчі були з рахунками 1:1, 0:2 і 1:0. Часто забивають обидві команди, а загалом ці суперники зараз не демонструють великої результативності. Два / три м'ячі в середньому забивають обидва колективи у минулих матчах.

Цікавим є і питання про те, заб'є першим. Боруссія Дортмунд майже не виграє у зустрічах, в яких вона змушена відіграватися. У 6 з 14 випадках вдома відбувався саме такий сценарій.

Боруссія цього сезону викликає змішані почуття. Погано, а точніше незадовільно, йде в Бундеслізі, де залишається на 5-му місці, маючи однакову кількість очок, що й четвертий РБ Лейпциг (у нього кращий баланс голів). Нерідко вона віддає перевагу більш прагматичному футболу, що непогано працює у матчах з доволі статусними суперниками.

Теоретично це аргумент в зустрічі з Леверкузеном. Однак потрібно чітко підкреслити, що Баєр на даний момент демонструє виступи найвищої якості. Це топова команда, яка не знає поразок у 44 іграх цього сезону. Це рекорд для топ-5 європейських ліг. Хабі Алонсо вдалося побудувати колектив, який чітко вміє реалізовувати напрацювання тренерського штабу на полі і має неймовірний характер.

Крім Доніелла Малена, який має пошкодження, і Каріма Адеємі, що отримав червону картку, не зіграють також Себастьен Алле і Рамі Бенсебаїні. Втім, цих гравців є ким замінити. В Баєра особливих кадрових проблем немає. Можна назвати неприємною відсутність лише Аміна Адлі, а в цілому команди підійдуть до зустрічі у топових складах.

Обидві команди звикли до того, що є постійними представниками Німеччини в єврокубках. Відомо, що за попереднє десятиліття позиції дортмундської Боруссії покращилися, що відображалося і на результатах протистояння. Однак так було не завжди. Наприклад, у 2005-2007 роках Леверкузен мав 4 перемоги поспіль по 2:1 кожна. Однак одна річ залишається незмінною протягом десятиліть. Матчі цих клубів завжди дуже захоплюючі.

Наразі баланс зустрічей складає 105 матчів, 46 перемог Дортмунда, 33 перемоги Леверкузена, 26 нічиїх.

Різниця голів на даний момент 189:150 на користь Боруссії.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Боруссія Дортмунд: Кобель — Рюєрсон, Гуммельс, Шлоттербек, Матсен — Забітцер, Джан — Санчо, Брандт, Байно-Гіттенс — Фюллькруг

Баєр: Градецькі — Та, Тапсоба, Коссуну — Фрімпонг, Андріх, Джака, Грімальдо — Гофманн, Вірц — Боніфейс

Не зіграють: Алле, Мален, Адеємі, Бенсебаїні — Іглесіас, Адлі, Гложек

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