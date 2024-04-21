Німеччина

Перша поразка швабів з лютого.

У 30-му турі чемпіонату Німеччини Вердер приймав Штутгарт.

Гості не програвали з лютого, але сьогодні не встояли та поступились з рахунком — 1:2.

За господарів двічі відзначився Дукш. Гості відповіли голом Ундава.

Штутгарт відпускає Баварію на три очки в боротьбі за 2 місце. Вердер — 11-й.

Вердер — Штутгарт 2:1

Голи: Дукш, 28, 49 - Ундав, 71

Вердер: Цеттерер — Юнг, Фрідль, Велькович — Вайзер, Лінен, Агу — Біттенкурт (Гросс, 83), Шмід (Малатіні, 90) — Вольтемаде (Ковнацкі, 83), Дукш (Деман, 90)

Штутгарт: Нюбель — Стергіу (Штенцель, 46), Антон, Іто, Міттельштедт — Левелінг (Катомпа Мвумпа, 65), Каразор (Дауд, 65), Штіллер (У Йон, 90), Мійо (Фюріх, 46) — Ундав, Гірассі

Попередження: Біттенкурт, Цеттерер, Агу — Левелінг, Мійо, Штіллер