Перша поразка швабів з лютого.
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21 квітня 2024, 18:34
У 30-му турі чемпіонату Німеччини Вердер приймав Штутгарт.
Гості не програвали з лютого, але сьогодні не встояли та поступились з рахунком — 1:2.
За господарів двічі відзначився Дукш. Гості відповіли голом Ундава.
Штутгарт відпускає Баварію на три очки в боротьбі за 2 місце. Вердер — 11-й.
Вердер — Штутгарт 2:1
Голи: Дукш, 28, 49 - Ундав, 71
Вердер: Цеттерер — Юнг, Фрідль, Велькович — Вайзер, Лінен, Агу — Біттенкурт (Гросс, 83), Шмід (Малатіні, 90) — Вольтемаде (Ковнацкі, 83), Дукш (Деман, 90)
Штутгарт: Нюбель — Стергіу (Штенцель, 46), Антон, Іто, Міттельштедт — Левелінг (Катомпа Мвумпа, 65), Каразор (Дауд, 65), Штіллер (У Йон, 90), Мійо (Фюріх, 46) — Ундав, Гірассі
Попередження: Біттенкурт, Цеттерер, Агу — Левелінг, Мійо, Штіллер