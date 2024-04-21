Італія

Результат матчу Серії, який зіграли в рамках 33 туру.

В черговому матчі Серії А Торіно приймало Фрозіноне.

90 хвилин командам не вистачило для того, щоб визначити найсильнішого, тож глядачі були змушені залишати стадіон, так і не побачився голів — 0:0.

Після 33 туру Торіно на 9 місці, Фрозіноне перебуває в зоні вильоту.

Торіно — Фрозіноне 0:0

Торіно: Мілінкович-Савич — Адрієн Тамез, Буонджорно, Родрігес — Белланова, Лінетті, Ілич (Ловато, 86), Войвода (Лазаро, 76) — Влашич — Окереке (Санабрія, 67), Сапата

Фрозіноне: Тураті — Лірола, Романьйолі, Околі — Дзортеа, Маццітеллі (Джеллі, 82), Барренечеа, Брешианіні (Сек, 78), Валері — Суле (Рейнір, 88), Чеддіра (Чуні, 88)

Попередження: Лінетті, Тамез — Валері, Окол