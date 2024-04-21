Німеччина

Баварія відпустить форварда.

Нападник Баварії Ерік-Максим Шупо-Мотінг залишить клуб після завершення поточного сезону, повідомляє журналіст Sky Sports Флоріан Плеттенберг.

Контракт форварда спливає влітку, його не планують продовжувати.

Зазначається, що форвард отримав пропозиції про перехід до клубів із Саудівської Аравії та Катару. Зараз він є одним із найвищих гравців мюнхенців, заробляючи до 10 мільйонів євро на рік.

Шупо-Мотинг приєднався до Баварії у жовтні 2020 року і цього сезону відзначився 3 голами та 2 асистами у 31 матчі.