Німеччина

Вчора Зідан, сьогодні Емері, у підсумку буде Рангник.

Головний тренер Астон Вілли Унаї Емері є основним претендентом на посаду керманича мюнхенської Баварії. Про це повідомляє Bild.

За інформацією джерела, крім іспанського фахівця керівництво "ротен" також серйозно розглядає чинного коуча англійського Брайтона Роберто Де Дзербі. Однак, у босів мюнхенського клубу є сумніви щодо 44-річного італійця, оскільки він ще не працював із топ-клубами. У зв'язку з цим перевага віддається саме Емері.

Чинний контракт тренера з "вілланами" розрахований до 30 червня 2025 року.

Наразі Астон Вілла посідає четверту позицію у АПЛ та вийшла до півфіналу Ліги конференцій, де протистоятиме грецькому Олімпіакосу.

Раніше повідомлялося, що Емері входить до шорт-листа Барселони та Мілана.