Німеччина

Команда з Саксонії може продати чергового гравця за великі гроші.

Лейпциг додав до контракту Кастелло Лукеби певні суми відступних, які можуть вступити в силу у наступні роки — повідомляє журналіст Філіп Гінце.

Угода Кастелло розрахована до 2028 року. В ній є два пункти можливого викупу — у 2025 році за близько 90 мільйонів євро та у 2026 році за близько 65-70 мільйонів євро.

У складі Лейпцига Лукеба виступає з 2023 року. Раніше захисник виступав за Ліон.

Цього сезону 21-річний гравець провів 37 матчів в усіх можливих турнірах та забив 1 гол.