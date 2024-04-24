Команда з Саксонії може продати чергового гравця за великі гроші.
Кастелло Лукеба, Getty Images
24 квітня 2024, 10:56
Лейпциг додав до контракту Кастелло Лукеби певні суми відступних, які можуть вступити в силу у наступні роки — повідомляє журналіст Філіп Гінце.
Угода Кастелло розрахована до 2028 року. В ній є два пункти можливого викупу — у 2025 році за близько 90 мільйонів євро та у 2026 році за близько 65-70 мільйонів євро.
У складі Лейпцига Лукеба виступає з 2023 року. Раніше захисник виступав за Ліон.
Цього сезону 21-річний гравець провів 37 матчів в усіх можливих турнірах та забив 1 гол.