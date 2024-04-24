Німеччина

Німець зараз зосереджений на майбутньому чемпіонаті Європи.

Головний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік прокоментував інтерес до нього з боку Баварії, передає портал 90minuten.at.

Німецький спеціаліст повідомив про контакт із мюнхенцями австрійську Федерацію футболу (ÖFB).

"Баварія зв'язалася з нами. У мене з ÖFB дуже довірливі стосунки. Я зосереджений на збірній Австрії і чемпіонаті Європи. Мені тут дуже комфортно. У той момент, коли Баварія скаже: ми хочемо вас — я маю запитати себе, чи хочу цього взагалі. У мене тісні та довірливі стосунки зі збірною Австрії, проте вона не буде грати краще лише тому, що я скажу, що точно буду тут протягом наступних чотирьох років. Якщо я захочу щось змінити, то спочатку обговорю це з ÖFB", — сказав 65-річний керманич австрійців.

Раніше повідомлялося, що Рангнік є фаворитом на посаду головного тренера Баварії і може очолити її вже після головного європейського турніру на рівні національних команд.

Нагадаємо, на чемпіонаті Європи-2024 у Німеччині збірна Австрії потрапила до групи D, де зустрінеться з Францією, Нідерландами і Польщею.