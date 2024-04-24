Німеччина

Мюнхенці прагнуть послабити Баєр Леверкузен.

Центральний захисник леверкузенського Баєра Джонатан Та може змінити клубну прописку в літнє трансферне вікно та посилити головного конкурента свого поточного клуба в особі мюнхенської Баварії.

Як повідомляє журналіст Флоріан Плеттенберг, боси "рекордмайстра" провели переговори з представниками 28-річного німця, щоб обговорити можливий трансфер влітку.

Зазначається, що у Та, контракт якого з "фармацевтами" спливає влітку 2025 року, є багато варіантів для продовження кар'єри, проте в Баварії є шанси його підписати.

Прямих переговорів між мюнхенським грандом та Баєром наразі не було, оскільки в Леверкузені хочуть зберегти Джонатана та продовжити з ним контракт.

У поточному сезоні Джонатан Та провів за Баєр 40 матчів у всіх турнірах (3381 хвилину), в яких він забив 6 голів, віддав 1 асист та заробив 8 попереджень, вигравши при цьому чемпіонат Німеччини.