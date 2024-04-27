У рамках 31-го туру німецької Бундесліги на нас чекає протистояння Лейпцига та Боруссії Дортмунд. Поєдинок може бути достатньо непередбачуваним.

ЛЕЙПЦИГ — БОРУССІЯ ДОРТМУНД

СУБОТА, 27 КВІТНЯ, 16:30. РЕД БУЛЛ АРЕНА, ЛЕЙПЦИГ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ДЕНІЗ АЙТЕКІН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

РБ Лейпциг і Боруссія Дортмунд змагаються за місце в четвірці. На кону стоїть гра у Лізі чемпіонів, хоча зараз все вказує на те, що завдяки реформуванню цього престижного змагання Німеччина може також отримати 5 місце в Лізі чемпіонів. Це також результат.. відмінної гри команди Едіна Терзича у головному єврокубку. Однак це не змінює того факту, що є бажання гарантувати собі потрапляння до турніру напряму ще до початку півфінальних зустрічей.

Матчі цих команд завжди дуже цікаві та викликають масу емоцій – не лише спортивного характеру. Наразі їхнє суперництво зводиться переважно до боротьби за топ-4. Хоча Боруссія відома своєю "жовтою стіною" на Вестфаленштадіоні, цього сезону вона зазнала 4 із 5 поразок.. вдома. Лише Штутгарт переміг її на власному полі. Лейпциг традиційно грає краще вдома, ніж на виїзді, але не виграв 5 із 15 матчів на Ред Булл Арені цієї кампанії. Крім того, зараз Боруссія відома тим, що грає краще проти сильних команд за рахунок свого стилю. Вона віддає перевагу прагматичній грі, з перехідними фазами. Це може допомогти і цього разу.

Як уже було сказано, в матчах цих команд завжди багато чого відбувається. Тому в 7 з 9 попередніх ігор обидві команди забивали. Так було й восени, коли Лейпциг переміг у Дортмунді з рахунком 3:2.

Крім того, пам'ятаючи про кращу гру Дортмунда на виїзді, ніж вдома, варто зазначити ще одну річ. Боруссія є найкращою за результатами в Бундеслізі після того, як першою відкриває рахунок. Ніхто не робив це частіше, лише чемпіон Німеччини Байєр Леверкузен має такі ж показники (11 з 15 випадків). Крім того, ніхто в Бундеслізі не пропускав першим рідше, ніж Боруссія – лише тричі.

Лейпциг невдало розпочав 2024 рік. Потім він програв три матчі поспіль і змарнував значну перевагу, яку мав над Дортмундом. Він віддав місце в топ-4, а до початку квітня лише наздоганяв свого конкурента. Зрештою йому це вдалося, і наразі він має 2 очки переваги та кращу різницю м’ячів. Ймовірно, обидвом командам вдасться пробитися до Ліги чемпіонів завдяки реформі цього змагання, але місце в топ-4 все одно означає престиж. Питання лише в тому, чи дійсно Боруссія матиме достатньо бажання, щоб досягти цього в контексті непростих наступних матчів.

Через перебір жовтих карток Ян Матсен і Емре Джан пропустять матч, а Доніелл Мален, Себастьен Алле і Рамі Бенсебаїні не зіграють через пошкодження. Тільки Юссуф Поульсен не зіграє у Лейпцига, що не є критичним для хлопців Марко Розе.

У матчах цих команд рідко буває нічия. Лише 2 матчі завершилися таким результатом з 17 зустрічей, попередній раз це було в грудні 2019 року. Лейпциг довго не міг порушити домінування Боруссії в цьому протистоянні. У 2018 — 2021 роках, аж до фіналу Кубка Німеччини включно, він не виграв жодного разу, маючи 6 поразок і 2 вищезазначені нічиї. Потім він почав надолужувати це, в результаті чого виграв 5 з попередніх 6 зустрічей.

Зараз загальний баланс складає 17 матчів, 8 перемог Дортмунда, 7 перемог Лейпцига, 2 нічиїх.

Різниця голів 30:28 на користь Дортмунда.