Француз став повноцінним гравцем німецького клубу.
Уго Екітіке, ФК Айнтрахт
26 квітня 2024, 17:45
Айнтрахт на своєму офіційному сайті оголосив про підписання повноцінного контракту з нападником ПСЖ Юго Екітіке.
Угода з 21-річним французом розрахована до літа 2029 року.
Екітіке перебрався до німецького клубу минулої зими на правах оренди і в його контракті було прописано суму викупу у розмірі 16,5 мільйонів євро плюс 3,5 млн євро у якості бонусів.
Також для ПСЖ зберігається пункт на відсоток від наступного продажу футболіста.
У складі Айнтрахта Екітіке провів 12 матчів, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.