Німеччина

Француз став повноцінним гравцем німецького клубу.

Айнтрахт на своєму офіційному сайті оголосив про підписання повноцінного контракту з нападником ПСЖ Юго Екітіке.

Угода з 21-річним французом розрахована до літа 2029 року.

Екітіке перебрався до німецького клубу минулої зими на правах оренди і в його контракті було прописано суму викупу у розмірі 16,5 мільйонів євро плюс 3,5 млн євро у якості бонусів.

Також для ПСЖ зберігається пункт на відсоток від наступного продажу футболіста.

У складі Айнтрахта Екітіке провів 12 матчів, у яких забив один гол та віддав одну гольову передачу.