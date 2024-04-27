Німеччина

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 31-го туру німецької Бундесліги, у якому зіграють РБ Лейпциг та дортмундська Боруссія.

РБ Лейпциг та дортмундська Боруссія зіграють поміж собою в рамках тридцять першого туру німецької Бундесліги на Ред Булл Арені.

Марко Розе, після перемоги над Гайденгаймом (2:1), залучив до стартового складу Сімакана праворуч у захисті.

Едін Терзич, на тлі нічиєї проти леверкузенського Баєра (1:1), використав із перших хвилин Вольфа на правому фланзі оборони, тоді як Нмеча та Озджан гратимуть у центральному трикутнику, а Адеємі повернеться на лівий фланг півзахисту.

РБ Лейпциг: Гулачі — Сімакан, Орбан, Люкеба, Раум — Айдара, Шлагер — Ольмо, Сімонс — Опенда, Шешко.

Запасні: Бласвіх, Бітшиабу, Клостерманн, Генріхс, Ельмас, Зайвальд, Баумартнер, Кампль, Поульсен.



Боруссія Д: Кобель — Вольф, Гуммельс, Шлоттербек, Р’єрсон — Нмеча, Озджан, Брандт — Санчо, Фюллькруг, Адеємі.

Запасні: Меєр, Морей, Зюле, Ройс, Забітцер, Польманн, Ветьєн, Байно-Гіттенс, Мукоко.



Гра РБ Лейпциг — Боруссія Д почнеться о 16:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.