Результат матчу 31-го туру чемпіонату Німеччини.
Боруссія - Уніон, gettyimages
28 квітня 2024, 18:27
Завершився матч 31-го туру Бундесліги між Боруссією Менхенгладбах та Уніоном на стадіоні Боруссія-Парк.
За 90 хвилин команди так і не змогли порадувати вболівальниками бодай одним голом — "суха" нічия.
За підсумками 31-го туру Боруссія посідає 13-те місце, Уніон відстає на 2 бали та осів на 14-й сходинці.
Боруссія Менхенгладбах — Уніон Берлін 0:0
Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Фрідріх, Елведі, Кьяродія (Коне, 80) — Лайнер (Нец, 66), Райтц, Ітакура, Скаллі — Чванчара (Нгуму Мінполе, 66), Плеа (Сібачо, 88), Хак (Хонорат, 80)
Уніон Берлін: Роннов — Доехі, Фогт (Кнохе, 46) , Діогу Лейте — Юранович (Тріммель, 86), Ааронсон (Голлербах, 74), Хедіра, Тусар, Госенс — Фолланд (Кауфманн, 87), Вертессен (Шафер, 46)
Попередження: Лайнер, Райтц — Фогт, Хедіра