Німеччина

Результат матчу 31-го туру чемпіонату Німеччини.

Завершився матч 31-го туру Бундесліги між Боруссією Менхенгладбах та Уніоном на стадіоні Боруссія-Парк.

За 90 хвилин команди так і не змогли порадувати вболівальниками бодай одним голом — "суха" нічия.

За підсумками 31-го туру Боруссія посідає 13-те місце, Уніон відстає на 2 бали та осів на 14-й сходинці.

Боруссія Менхенгладбах — Уніон Берлін 0:0

Боруссія Менхенгладбах: Ніколас — Фрідріх, Елведі, Кьяродія (Коне, 80) — Лайнер (Нец, 66), Райтц, Ітакура, Скаллі — Чванчара (Нгуму Мінполе, 66), Плеа (Сібачо, 88), Хак (Хонорат, 80)

Уніон Берлін: Роннов — Доехі, Фогт (Кнохе, 46) , Діогу Лейте — Юранович (Тріммель, 86), Ааронсон (Голлербах, 74), Хедіра, Тусар, Госенс — Фолланд (Кауфманн, 87), Вертессен (Шафер, 46)

Попередження: Лайнер, Райтц — Фогт, Хедіра