Італія

Завершився шостий поєдинок 34 туру чемпіонату Італії.

У рамках тридцять четвертого туру італійської Серії А-2023/24 Болонья приймала Удінезе на Стадіо Ренато Даль'Ара.

Гості відкрили рахунок завдяки голу Паєро у компенсований до першого тайму час. У другій половині зустрічі господарі поля залишилися у меншості через вилучення Бейкеми. Проте, колектив Тіаго Мотти не допустив домашньої поразки від одного з аутсайдерів чемпіонату. Нічию для Болоньї своїм голом врятував Салемакерс.

Болонья — Удінезе 1:1

Голи: Салемакерс, 78 — Паєро, 45+1

Болонья: Скорупські — Пош (Корацца, 68), Лукумі, Бейкема, Крістіансен — Фройлер — Ндоє (Ликоянніс, 88), Ебішер, Ель-Аззузі (Орсоліні, 46), Салемакерс — Зіркзе (Фаббіан, 88)

Удінезе: Окоє — Перес, Бійол, Крістенсен — Ехізібує (Феррейра, 60), Волас, Паєро (Бреннер, 88), Камара (Земура, 87) — Самарджич, Перейра (Саррага, 68) — Лукка (Девіс, 69)

Попередження: Бейкема, Зіркзе — Ехізібує, Окоє, Лукка, Перес, Паєро, Девіс, Феррейра

Вилучення: Бейкема, 64 (друга жовта картка)