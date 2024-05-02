Німеччина

Перемога Боруссії Дортмунд над ПСЖ зробила Німеччину недосяжними для Англії у рейтингу країн УЄФА за сезон-2023/24.

У рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА дортмундська Боруссія на власному полі здобула мінімальну перемогу над Парі Сен-Жермен завдяки єдиному голу Нікласа Фюллькруга.

Завдяки цій звитязі "джмелів" Німеччина стала офіційно недосяжною для Англії у рейтингу країн УЄФА за підсумками сезону-2023/24, посівши підсумкове друге місце.

Таким чином, німецька Бундесліга, рівно як і італійська Серія А, у наступній кампанії Ліги чемпіонів отримає додаткове п'яте місце.

Слід зазначити, що за три тури до завершення поточного розіграшу чемпіонату Німеччини саме дортмундська Боруссія займає п'яту сходинку в турнірній таблиці.

У підсумку виходить так, що перемогою над ПСЖ підопічні Едіна Терзича фактично допомогли самі собі та зіграють у Лізі чемпіонів-2024/25.

Дивитися відео гола та огляд матчу Боруссія Дортмунд — ПСЖ ви можете на Football.ua.