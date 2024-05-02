Німеччина

Потужна заява австрійського фахівця.

Головний тренер збірної Австрії Ральф Рангнік пояснив відмову від роботи у мюнхенській Баварії. Його слова наводить офіційний сайт Австрійського футбольного союзу.

"Я всім серцем присвячений роботі в збірній Австрії. Мені дуже подобається ця робота, і я сповнений рішучості успішно продовжувати обраний нами шлях.

Я хотів би особливо підкреслити, що це не відмова Баварії, а скоріше рішення на благо моєї команди і заради наших спільних цілей. Ми повністю зосереджені на чемпіонаті Європи. Ми зробимо все можливе, щоб пройти якомога далі", — заявив Рангнік.