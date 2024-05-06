Німеччина

Роман Котляр висловлює декілька думок стосовно крутого досягнення команди з Леверкузена.

Чемпіонство Баєра — доволі нерегулярна подія. Раніше ця команда виграла лише два трофеї в своїй історії, тому і цього разу навряд чи хтось ставив на успіх леверкузенського колективу. Втім, йому це вдалося, ще й в якому стилі. У цьому матеріалі спробуємо поміркувати над тим, чому може навчити даний тріумф німецької команди.

Нерідко ставка на малодосвідчених тренерів спрацьовує

Ми знаємо Хабі Алонсо, як гравця, але наскільки він чудовий, як тренер? Коли іспанський наставник приходив до Баєра за його плечами був лише досвід роботи у молодіжній структурі Реала Сосьєдад. А восени 2022 року необхідно було витягнути з кризи команду, що знаходилася біля зони вильоту у Бундеслізі та не дуже вдало стартувала у Лізі чемпіонів. Здавалося, що може виглядати більшою авантюрою?

Втім, керівництво клубу з Леверкузена не побоялося довіритися Хабі навіть попри сумніви. Результат ми бачимо зараз. До того ж призначення Алонсо не виглядає необдуманим кроком. Враховуючи успішність проєкту і вдалі рішення Сімона Рольфеса та інших людей у керівництві навпаки можна робити висновок, що там передбачили можливий успіх і вирішили дати тренеру всі можливості для цього.

Хабі є втіленням сучасного наставника, який не є догматиком, вміє робити грамотний матч-менеджмент та адаптуватися під суперників. Не лише ставити на власний стиль, а і робити чіткі перебудови, якщо необхідно. Крім того, чудово розвиває гравців. Більшість нинішніх героїв Баєра не так давно сприймалися або в якості футболістів хорошого, але не топрівня, або взагалі не демонстрували чогось вартого уваги, але кропітка робота в тому числі Алонсо змінила це.

Шліфування власного футболу і постійне бажання розвитку — чудове поєднання.

Збудувати топовий клуб можна навіть без "гену переможця"

Що найчастіше використовується в контексті Реала, Манчестер Сіті, Ліверпуля чи Барселони? Ці команди мають "ген переможця", який дозволяє їм вигравати великі трофеї. Інші клуби нерідко виносяться поза контекст, в них не вірять і кажуть, що вони не вміють перемагати і тому успіху їм доведеться чекати ще дуже довго. Але як бути з Леверкузеном?

Всього лише два трофеї до цього сезону, Кубок Німеччини та Кубок УЄФА, та й ті виграні лише минулого століття. Поза тим поразка у чемпіонській гонці, коли вистачило навіть нічиєї з середняком Унтерхахінгом, щоб виграти Бундеслігу у 2000 році, а також програш усіх турнірів в 2002 році, коли можна було здобути "требл". Здавалося б, приклад більш закомплексованого клубу годі й шукати принаймні в Німеччині, але нинішня команда довела, що задля закриття історичних гештальтів не потрібно мати в колекції велику купу трофеїв, треба мати гарне управління і склад. Гравців, що повірять в себе і разом будуть йти до мети.

Невідомо, якими були б результати Баєра, якби команда пройшла невеликий спад взимку з меншою кількістю балів у чемпіонаті, програла б декілька матчів або мала б більше неприємних ситуацій, що могли б перевірити її на стійкість. Втім, сам факт того, що той короткий період, коли декілька футболістів були на Кубку Африки, хтось мав пошкодження тощо, команда пройшла чудово і непомітно вже багато про що говорить.

Головним показником тут є і кількість голів на завершальних етапах матчів. Якщо в першій половині сезону Леверкузен був менш втомленим і краще готовим фізично, то мав неодмінно настати момент, коли треба буде зіграти через не можу та на морально-вольових. Концентрація в кореляції з характером дозволили забити вже не один дуже пізній гол. Це дозволило ще більше закріпити впевненість в собі.

В цьому плані клуб заслуговує лише аплодисментів.

Мотивація має бути постійно

Після здобуття чемпіонського титулу у матчі з Вердером, який Баєр виграв з рахунком 5:0, Хабі Алонсо з трибун домашнього стадіону казав, що перед нами ще є декілька завдань і ми хочемо більшого. Виграш першого чемпіонства в історії може збити з тонусу багато команд, але Леверкузен швидко залікував похмілля таблеткою аспірину і продовжив рухатися сітками інших турнірів.

Серед інших цілей називається завершення кампанії без поразки. Команда Хабі Алонсо вже побила європейський рекорд за кількістю безпрограшних зустрічей і буде намагатися робити це і надалі.

Даний момент демонструє, що ніколи не варто задовольнятися малим і треба шукати локальні досягнення. Чи виграєш, чи програєш — необхідно тримати рівень мотивації на максимумі.

Наразі Баєр гратиме у фіналі Кубка Німеччини та завдяки перемозі над Ромою у першому півфінальному матчі Ліги Європи зробив вагому заявку на вирішальну зустріч. Суперників в цих турнірах цілком можна перемагати.

Зібрати топовий склад можна не завжди за сотні мільйонів євро

Влітку 2023 року у команді з Леверкузена розпочали підсилювати склад. Неймовірно те, що майже кожен гравець прямим чином допоміг провести настільки крутий сезон. Віктор Боніфейс став одним з найкращих в колективі за гол+пас, Йонас Гофманн чудово доповнив атакувальну лінію, Граніт Джака став ключовим футболістом у центрі поля, Йосип Станішич та Алехандро Грімальдо солідно підсилили позицію латералей.

За всі літні трансфери Баєр заплатив 80,80 мільйонів євро, а декого, як того ж Станішича, взяв в оренду безплатно. Багато клубів можуть побачити це і зробити правильні висновки.

Побудова збалансованого складу не завжди потребує великої кількості грошей. У разі продуманих та добре виконаних трансферів є можливість вивести команду на новий рівень з меншими інвестиціями.

Варто чітко розуміти, кого потребує тренер. Також оцінити більш детально профайли цих гравців, а далі мати позитивний результат.

Грамотна комунікація у керівництві дозволяє добре розвивати проєкт та тримати його на потужному рівні багато років

Завдяки кропіткій роботі спортивного директора Сімона Рольфеса, генерального директора Фернандо Карро та інших представників клубної структури успіх Баєра став можливим в не меншому ступені, аніж тренерського штабу чи гравців.

Побудова правильного вектора розвитку дозволила багатьом процесам у команді функціонувати так, як потрібно, що зіграло свою роль.

Скаутський департамент, відділ комунікацій тощо працювали разом і йшли до спільної мети. Не було помітно бажання мати більше влади, сперечатися між собою, що нерідко призводить до зворотного ефекту.

Не виключено, що завдяки цьому вдалося залишити тих же Хабі Алонсо, Флоріана Вірца ще хоча б на один сезон. У чітко побудованій структурі можна досягати успіху та реалізовувати його спільною роботою.