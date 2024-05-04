Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, що відбувся 3 травня 2024 року.

У рамках 32 туру Бундесліги-2023/24 РБ Лейпциг гостював у Гоффенгайма.

"Червоні бики" на рівних із суперниками провели перший тайм і змогли залишити його за собою завдяки голу під перерву.

Однак після відпочинку тактика команди Марко Розе щодо втримання рахунку провалилась, і хоча Лейпциг терпів без пропущених голів аж до 90 хвилини, проте все одного не втримав перемогу.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Гоффенгайм — РБ Лейпциг у рамках 32-го туру німецької Бундесліги-2023/24:

Гоффенгайм — РБ Лейпциг 1:1

Голи: Крамарич, 90 — Шешко, 38

Гоффенгайм: Бауманн — Кабак (Мурштедт, 79), Грілліч, Акпогума — Кадержабек, Премель, Штах (Бішоф, 79), Бюлтер — Крамарич — Бебу (Конте, 90+2), Беєр (Юрасек, 67)

РБ Лейпциг: Гулачі — Генріхс, Орбан, Люкеба, Раум — Ольмо (Сімакан, 77), Айдара (Кампль, 77), Шлагер (Зайвальд, 16), Сімонс — Шешко (Баумгартнер, 59), Опенда (Поульсен, 77)

Попередження: Кабак — Сімонс, Раум

Вилучення: Сімонс, 72 (друга жовта картка)