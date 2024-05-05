Німеччина

Пеп не забув свій період у Мюнхені.

Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола прокоментував ситуацію з пошуком нового тренера в мюнхенській Баварії. Його слова наводить Bayern&Germany.

"Вони знайдуть тренера, це питання часу. Вони виберуть правильного тренера, а вибір залежатиме від того, як вони хочуть грати, від футболістів, які в них є, і від усього іншого. Іноді це буває складним завданням, але вони впораються. У "Баварії" завжди є ресурси, люди в керівництві дуже розумні, тому вони знайдуть того, хто їм підходить.

Саме цього я і бажаю, тому що дуже люблю цей клуб. Мені було дуже добре в цьому місті, і в мене там залишилися справді хороші друзі", — заявив Гвардіола.