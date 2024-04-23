Німеччина

Травма француза виявилася серйознішою, ніж передбачалося.

Вінгер мюнхенської Баварії Кінгслі Коман не зможе допомогти своїй команді у цьому сезоні, а також ризикує пропустити майбутній чемпіонат Європи. Про це повідомляє Bayern & Germany із посиланням на L'Équipe.

За інформацією джерела, травма 27-річного француза, яку він отримав у матчі 29 туру Бундесліги проти Кельна, виявилася серйознішою, ніж передбачалося.

Таким чином, Коман не лише не зіграє до кінця сезону, а й, швидше за все, не зіграє за збірну Франції на Євро-2024.

Також наголошується, що замість Комана до збірної можуть викликати Бредлі Барколя із ПСЖ чи Муссу Діабі з Астон Вілли.

Нинішнього сезону Коман провів 27 матчів, у яких забив п'ять голів та віддав три асисти.