Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола не зацікавлений у поверненні до Баварії.
"Баварія в серці Пепа, але він не хоче залишати Манчестер Сіті цього літа. Він дуже щасливий тут, у нього контракт до 2025 року. 
Повернення в Баварію виключено", — цитує представника тренера журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг. 
Нагадаємо, що Гвардіола вже раніше працював у Баварії — з 2013 по 2016 рік. Пеп привів команду до трьох титулів чемпіона Німеччини, двох перемог у Кубку Німеччини.
Раніше повідомлялося, що Баварія розглядає трьох фахівців на посаду головного тренера команди. 