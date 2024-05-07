Німеччина

Іспанський фахівець не планує повертатися в мюнхенський клуб.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола не зацікавлений у поверненні до Баварії.

"Баварія в серці Пепа, але він не хоче залишати Манчестер Сіті цього літа. Він дуже щасливий тут, у нього контракт до 2025 року.

Повернення в Баварію виключено", — цитує представника тренера журналіст Sky Sport Флоріан Плеттенберг.

Нагадаємо, що Гвардіола вже раніше працював у Баварії — з 2013 по 2016 рік. Пеп привів команду до трьох титулів чемпіона Німеччини, двох перемог у Кубку Німеччини.