Німеччина

Завершився перший поєдинок 33 туру чемпіонату Німеччини.

У рамках тридцять третього туру німецької Бундесліги-2023/24 Аугсбург приймав Штутгарт на Аугсбург Арені.

Протягом першої половини зустрічі порадувати глядачів голами команди не зуміли. По перерві другий найкращий бомбардир турніру Гірассі відзначився своїм 26-м за нинішній сезон голом, вивівши Штутгарт вперед. Більше результативних ударів у матчі не було, тож фінальний свисток зафіксував мінімальну виїзну звитягу колективу Себастьяна Генесса. Для Аугсбурга це вже четверта поспіль поразка у чемпіонаті.

Аугсбург — Штутгарт 0:1

Гол: Гірассі, 48

Аугсбург: Кубек — Гоувелееув, Якич, Удуохай — Мбабу, Брайтгаупт (Енгельс, 75), Дорш (Міхель, 75), Яго — Тіц (Бельйо, 86), Варгас (Маєр, 32) — Демірович

Штутгарт: Нюбель — Стергіу, Антон, Іто, Міттельштедт — Левелінг (Сілас, 71), Мійо (Каразор, 84), Штіллер, Фюріх (Чон, 71) — Ундав (Руо, 84), Гірассі

Попередження: Демірович, Мбабу, Яго — Антон, Чон