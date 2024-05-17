Німеччина

Нова угода з 27-річним німцем розрахована до літа 2028 року.

Лейпциг на своєму офіційному сайті оголосив про продовження контракту із захисником Беньяміном Генріхсом.

Нова угода з 27-річним німцем розрахована до літа 2028 року. Попередній контракт діяв до кінця наступного сезону.

Цього сезону Генріхс провів 41 матч, у яких забив один гол та віддав вісім гольових передач.

Після 33 турів Лейпциг набрав 64 очки і посідає четверте місце у турнірній таблиці Бундесліги, яке вже не зміниться.