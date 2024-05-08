Німеччина

Крім них на приз претендують гравці Бохума та Баєра.

Бундесліга на своєму офіційному сайті оголосила імена претендентів на звання найкращого гравця чемпіонату Німеччини за підсумками квітня.

На нагороду претендують шість футболістів:

- нападник Лейпцига Лої Опенда — чотири голи та три асисти;

- півзахисник Бохума Кевін Штогер — два забиті м'ячі та одна гольова передача;

- форвард Баварії Гаррі Кейн — чотири голи та один асист;

- хавбек Лейпцига Хаві Сімонс – дві гольові передачі;

- півзахисник Лейпцига Дані Ольмо — один гол та один асист;

- захисник Баєра Алехандро Грімальдо – дві гольові передачі.

Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті чемпіонату.

Після 32 турів Баєр лідирує у Бундеслізі, випереджаючи Баварію на 15 очок. Трійку найкращих замикає Штутгарт.