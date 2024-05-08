Крім них на приз претендують гравці Бохума та Баєра.
Гаррі Кейн, Getty Images
08 травня 2024, 20:24
Бундесліга на своєму офіційному сайті оголосила імена претендентів на звання найкращого гравця чемпіонату Німеччини за підсумками квітня.
На нагороду претендують шість футболістів:
- нападник Лейпцига Лої Опенда — чотири голи та три асисти;
- півзахисник Бохума Кевін Штогер — два забиті м'ячі та одна гольова передача;
- форвард Баварії Гаррі Кейн — чотири голи та один асист;
- хавбек Лейпцига Хаві Сімонс – дві гольові передачі;
- півзахисник Лейпцига Дані Ольмо — один гол та один асист;
- захисник Баєра Алехандро Грімальдо – дві гольові передачі.
Проголосувати за одного із кандидатів можна на офіційному сайті чемпіонату.
Після 32 турів Баєр лідирує у Бундеслізі, випереджаючи Баварію на 15 очок. Трійку найкращих замикає Штутгарт.