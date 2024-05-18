Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Німеччини, що відбувся 18 травня 2024 року.

У 34 турі німецької Бундесліги-2023/24 Гоффенгайм безсоромно опустив Баварію на третю сходинку в останньому матчі Тухеля.

Гості досить швидко сформували перевагу в два м'ячі завдяки голам Теля і Девіса. Проте, більше мюнхенці не забивали, тоді як господарі поля відзначилися аж чотирма результативними ударами. Спочатку Беєр скоротив відставання колективу Пеллегріно Матараццо ще в першому таймі, а вже у другій половині зустрічі Крамарич оформив хет-трик, встановивши на табло підсумковий рахунок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Гоффенгайм — Баварія у рамках 34-го туру німецької Бундесліги-2023/24:

Гоффенгайм — Баварія 4:2

Голи: Беєр, 8, Крамарич, 68, 85, 87 — Тель, 4, Девіс, 6



Гоффенгайм: Бауманн — Кабак, Гріліч, Акпогума — Кадержабек, Премель (Тохумку, 61), Штах (Бішоф, 82), Бюлтер (Юрасек, 61) — Крамарич, Беєр — Бебу.



Баварія: Ноєр — Упамекано, Даєр, де Лігт — Кімміх, Лаймер, Павлович (Звонарек, 35), Девіс — Мюллер, Горецка — Тель (Сарагоса, 81).



Попередження: Премель, Грілліч, Крамарич — Сарагоса