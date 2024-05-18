Німеччина

Італієць не тренуватиме німецьку команду.

Спортивний директор Баварії Макс Еберль заперечує, що новим головним тренером команди стане Роберто Де Дзербі.

18 травня стало відомо, що Де Дзербі після закінчення сезону залишить Брайтон . Італійського фахівця пов'язували з можливою роботою в Баварії, де місце головного тренера має стати вакантним після відходу Томаса Тухеля.

Еберлю поставив запитання журналіст ZDF, чи буде новим тренером команди італієць.

- Можете спростувати моє припущення про те, що наступним головним тренером команди буде італієць?

- Так, — відповів Еберль.

Згодом провідні німецькі ЗМІ повідомили про те, що Де Дзербі не буде на посаді головного тренера Баварії.