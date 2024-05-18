Італієць не тренуватиме німецьку команду.
ДЕ ДЗЕРБІ, GETTY IMAGES
18 травня 2024, 20:58
Спортивний директор Баварії Макс Еберль заперечує, що новим головним тренером команди стане Роберто Де Дзербі.
18 травня стало відомо, що Де Дзербі після закінчення сезону залишить Брайтон
. Італійського фахівця пов'язували з можливою роботою в Баварії, де місце головного тренера має стати вакантним після відходу Томаса Тухеля.
Еберлю поставив запитання журналіст ZDF, чи буде новим тренером команди італієць.
- Можете спростувати моє припущення про те, що наступним головним тренером команди буде італієць?
- Так, — відповів Еберль.
Згодом провідні німецькі ЗМІ повідомили про те, що Де Дзербі не буде на посаді головного тренера Баварії.