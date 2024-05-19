Німеччина

Черговий фахівець, який відмовив "ротен"

Головний тренер лісабонської Бенфіки Рогер Шмідт відмовився від пропозиції Баварії обійняти посаду керманича мюнхенського клубу. Про це повідомляє журналіст Крістіан Фальк.

За інформацією джерела, керівництво "рекордмайстер" звернулися до 57-річного фахівця після того, як не змогли переконати Томаса Тухеля залишитися у клубі. Німець, який раніше очолював леверкузенський Баєр, ейндговенський ПСВ, РБ Зальцбург, відповів відмовою.

Зазначається, що це вже шостий тренер, який відхилив пропозицію Баварії. Раніше так само вчинили Юліан Нагельсманн, Хабі Алонсо, Ральф Рангнік, Олівер Гласнер та Томас Тухель.