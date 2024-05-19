Німеччина

Словенський центрфорвард перебуває у чудовій формі.

Центральний нападник РБ Лейпциг Беньямін Шешко вчора, 18 травня, відзначився голом у сьомому поспіль матчі Бундесліги.

Від 20-річного словенця протягом останніх семи зустрічей у рамках чемпіонату Німеччини встигли постраждати Фрайбург, Вольфсбург, Гайденгайм, Боруссія Д, Гоффенгайм, Вердер і Айнтрахт.

За даними OptaFranz, Шешко став наймолодшим (20 років і 353 дні) гравцем, якому вдалося забити у семи поспіль матчах турніру. Руді Феллер зробив те саме у сезоні-1982/83, виступаючи за Вердер, але йому на той момент було 22 роки і 322 дні.

Нагадаємо, РБ Лейпциг завершив сезон Бундесліги результативною нічиєю з Айнтрахтом на виїзді.