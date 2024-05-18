Команди чемпіонату Німеччини порадували глядачів 985 голами.
Бундесліга, Getty Images
18 травня 2024, 22:38
Протягом сезону-2023/24 команди німецької Бундесліги забивали у середньому 3,22 голи за гру.
За даними OptaFranz, кампанія чемпіонату Німеччини, що завершилась сьогодні, 18 травня, була найрезультативнішою за 37 років. У сезоні-1986/87 середній показник забитих за матч голів становив 3,24.
Окремо зазначимо, що у найрезультативнішому поєдинку Бундесліги-2023/24 було забито 9 голів. У 25 турі Баварія розтрощила Майнц із рахунком 8:1.
Нападник мюнхенців Гаррі Кейн оформив у тій зустрічі хет-трик. У підсумку, 30-річний англієць став найкращим бомбардиром турніру в дебютному сезоні.