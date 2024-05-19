Німеччина

Кампанією раніше "шваби" боролися за виживання.

Штутгарт посів другу сходинку турнірної таблиці Бундесліги за підсумками сезону-2023/24.

Попередню кампанію колектив Себастьяна Генесса завершив на 16-му місці та опинився в плей-оф за виживання, де зустрівся з 3-ю командою 2. Бундесліги, а саме Гамбургом. За сумою двох матчів (6:1) "шваби" зуміли зберегти свою прописку в еліті.

За даними OptaFranz, раніше лише Вердер підіймався на 14 сходинок турнірної таблиці Бундесліги за підсумками двох поспіль кампаній. У сезоні-1966/67 бременці теж фінішували 16-ми, тоді як у наступному — другими.

Нагадаємо, вчора, 18 травня, Штутгарт здобув "срібло" чемпіонату Німеччини після розгрому Боруссії М і невдачі Баварії у матчі проти Гоффенгайма.