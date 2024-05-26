Німеччина

Перемога Баєра в Кубку Німеччини внесла зміни в єврокубках.

Гайденгайм отримав путівку в єврокубки вперше у своїй історії.

Про це стало відомо після перемоги Баєра в Кубку Німеччини над Кайзерслаутерном (1:0).

Цей результат означає, що Гоффенгайм, який посів 7-ме місце в Бундеслізі, наступного сезону зіграє в Лізі Європи. Гайденгайм із 8-го місця потрапив у кваліфікацію Ліги конференцій.

Для Гайденгайма минулий сезон став дебютним у Бундеслізі за 177 років історії. Клуб базується в місті Гайденгайм-ан-дер-Бренц із населенням близько 50 тисяч осіб.

Зазначимо, що Гайденгайм уже привітав своїх уболівальників із виходом до єврокубків і повідомив, що команда проведе матчі 22 і 29 серпня 2024 року.