Німеччина

Дивіться відео найкращих моментів фіналу Кубка Німеччини, що відбувся 25 травня 2024 року.

У рамках фіналу Кубка Німеччини леверкузенський Баєр на Олімпіаштадіоні в Берліні здобув перемогу над Кайзерслаутерном із Другої Бундесліги.

"Фармацевти" забили відносно швидкий м’яч, після чого намагались грати за рахунком на табло.

Однак дуже ускладнило їм це завдання вилучення захисника Коссуну перед перервою, за що суперники мали нагоди покарати новоспечених чемпіонів країни, але через брак досвіду гри на високого рівня цього так і не зробили.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Кайзерслаутерн — Баєр у рамках фіналу Кубка Німеччини-2023/24:

Кайзерслаутерн — Баєр 0:1

Гол: Джака, 17

Кайзерслаутерн: Краль — Золінські (Тахі, 74), Томяк, Ельведі — Циммер (Туре, 90+2), Калоч, Рашль (Клемент, 83), Пухач — Ріттер, Редондо (Опоку, 83) — Ганслік (Аче, 46).

Баєр: Градецькі — Коссуну, Та, Тапсоба — Фрімпонг (Телла, 90+3), Андріх, Джака, Грімальдо (Інкап’є, 85) — Гофманн (Адлі, 46), Вірц (Гложек, 90+3) — Шик (Станішич, 46).

Попередження: Ельведі, Клемент — Коссуну, Градецькі